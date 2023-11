یک نظامی دیگر صهیونیست به دست مقاومت به خاک افتاد

بدین ترتیب تعداد کشته‌های ارتش در نبرد طوفان الاقصی که به طور رسمی اعلام شده، به ۳۳۲ نفر افزایش می‌یابد.

تحلیلگر صهیونیست: نتانیاهو قربانی جنگ غزه خواهد شدیک تحلیلگر صهیونیست گفت: محبوبیت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به شدت کاهش یافته است.

تحلیلگر صهیونیست: نتانیاهو قربانی جنگ غزه خواهد شدیک تحلیلگر صهیونیست گفت: محبوبیت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به شدت کاهش یافته است.

دبیرکل جنبش النجباء: تصمیم آزادسازی نظامی عراق گرفته شده استدرپی تشدید حملات راکتی و پهپادی مقاومت اسلامی عراق به پایگاه‌های اشغالگران آمریکا در منطقه، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء از تصمیم مقاومت این کشور برای آزادسازی نظامی آن خبر داد.

شمار سربازان کشته شده صهیونیست به ۳۲۷ تن رسید/ حملات مقاومت به اشغالگراندر بیست و ششمین روز از جنگ غزه، نبردهای شدید بین مقاومت فلسطین و نیروهای صهیونیست که در حال نفوذ به شمال و جنوب نوار غزه هستند، ادامه دارد. این نبردها انهدام خودروها و کشته شدن سربازان اشغالگر را در پی دارد. گروه‌های مقاومت حملات را از سر گرفتند.

فیلم/ یورش گسترده صهیونیست‌ها به اردوگاه 'الدهیشه' در طولکرمنظامیان اشغالگر صهیونیست شب گذشته به اردوگاه 'الدهیشه' در طولکرم یورش بردند.

فیلم/ اعتراف تحلیلگر صهیونیست به ناتوانی اسرائیل در نابودی حماسمئیر جاودانفر تحلیلگر صهیونیست در شبکه ایران‌اینترنشنال به ناتوانی رژیم صهیونیستی در نابودی حماس اعتراف کرد.

