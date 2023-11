پوریا پیرحسینلو همچنین افزود هیچ مسئولی «فیلترینگ را گردن نمی‌گیرد» و همهٔ آن‌ها هم از فیلترینگ «شکایت دارند» و «هیچ‌کس هم نمی‌داند مسئول کیست». این نماینده مجلس با بیان این‌که «هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ روانی» می توان آسیب‌های فیلترینگ را بررسی کرد، افزود: «من نظرسنجی در یکی از شبکه‌های اجتماعی که فیلتر است انجام دادم که تقریبا سی هزار نفر در آن شرکت کردند و هشتاد درصد گفتند ماهیانه بالای صد هزار تومان بابت فیلترشکن هزینه می‌کنند.»آلمان برای قتل‌عامی که نیروهای استعماری این کشور در اوایل قرن بیستم در تانزانیا مرتکب شدند، درخواست «بخشش» کرد.

بین سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷، طبق برآوردهای ارائه شده توسط مورخان، نیروهای استعماری آلمان بین ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر در تانزانیا را به دلیل قیام علیه آلمان قتل‌عام کردند. بر اساس این گزارش، این تحصن در اعتراض به جلوگیری از اعزام خانم محمدی به بیمارستان قلب به دلیل سر نکردن روسری انجام شده است.

خانواده نرگس محمدی در پیامی تازه که در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی نیز منتشر شده، نوشته‌اند که روز نهم آبان، رئیس بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها، رئیس بهداری اوین، معاون سلامت اوین و پزشک متخصص قلب از بیمارستان رجایی برای معاینه خانم محمدی و انجام اکو به داخل بند زنان زندان اوین آمدند.

خانم بنیادی در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت که در این دیدارها، در ارتباط با «راه‌های حمایت از مردم ایران در مبارزه آنها برای دموکراسی سکولار و تقویت اقدامات استرالیا در پاسخگو کردن جمهوری اسلامی» بحث و بررسی انجام شد.

نازنین بنیادی نوشت که در این دیدارها در مورد «لزوم به‌رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسی» موجود در جمهوری اسلامی «تحت قوانین بین‌المللی» بحث‌هایی انجام شد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: موضوع کاهش مصرف پلاستیک را جدی بگیریمرئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ایجرود، با بیان اینکه ایران در زمره ۲۰ کشور تولیدکننده زباله پلاستیکی و در جایگاه هفدهم است، تاکید کرد: باید موضوع کاهش مصرف پلاستیک را جدی گرفت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کاخ سفید: پیاممان به ایران این است که باید خود را کنار بکشدهماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا در اظهاراتی با تلاش برای مقصر جلوه دادن ایران در زمینه هدف قرار گرفتن نظامیان و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، گفت که واشنگتن قصد دارد «پیام محکم بازدارنده‌ای» در این باره به ایران بفرستد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مادری که به عشق فرزندش در خواف مدرسه می‌سازدمدیر آموزش و پرورش خواف اظهارکرد: تفاهم‌نامه ساخت یک باب مدرسه به همت مادری که به عشق فرزندش مدرسه می‌سازد به امضا رسید.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: صف انتظار وام ازدواج کوتاه می‌شوددبیر شورای عالی جوانان کشور گفت: دولت، عزم خود را جزم کرده که صف دریافت تسهیلات ازدواج را کوتاه کند و برای این کار منابع خوبی را در نظر گرفته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آیین استقبال از افتخارآفرینان پاراآسیایی نصف جهانمدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان از سهم ۱۵ درصدی مدال‌های ورزشکاران پاراآسیایی اصفهان خبر داد و توان‌یابان ورزشکار را سفیر افتخار ایران دانست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: عکس تلسکوپ فضایی «جیمز وب» از یک باغ کهکشانی«تلسکوپ فضایی جیمز وب» از یک کهکشان مارپیچی میله‌ای عکس گرفته است که به یک باغ کهکشانی شباهت دارد و ستاره‌های در حال شکل‌گیری را نشان می‌دهد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕