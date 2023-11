این سریال ماجرای انتقام پرحادثهٔ گروهی به نام «هفت» از سران یک مافیای بزرگ مواد مخدر را روایت می‌کند. سریال «هفت» از پلتفرم تماشاخونه پخش می شود.

بسته ویژه «لیونل مسی» در شبکه نمایش خانگیهمزمان با کسب توپ طلا توسط لیونل مسی، محتوای فوتبالی ویژه در شبکه نمایش خانگی عرضه شد.

پخش سریال طنز «چاردیواری» از امشبسریال طنز «چاردیواری» به کارگردانی سیروس مقدم با بازی زنده یاد آتیلا پسیانی از شبکه آی فیلم به روی آنتن می رود.

ISNA_FARSI: پخش سریال طنز «چاردیواری» با بازی جواد عزتیسریال طنز «چاردیواری» به کارگردانی سیروس مقدم با بازی زنده‌یاد آتیلا پسیانی از شبکه آی‌فیلم به روی آنتن می‌رود.

«نمایش»؛ روایتگر فشارها و تنش‌هایی که به یک هنرمند وارد می‌شود/ تعادل در انعطاف‌پذیری است!به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، مسعود مشایخی در ابتدای این برنامه گفت: این فیلم جدیدترین ساخته خانم کلی رایکارد بوده که از مستقل‌ترین کارگردان‌های دو دهه اخیر سینمای امریکاست. در این اثر، با فیلمی طرف هستیم که خیلی مینیمال است؛ در واقع فیلمساز خیلی در بند این نیست که موقعیت‌های دراماتیک آنچنانی برای ما ایجاد کند.

گام بزرگ عربستان برای میزبانی جام جهانیاسترالیا اعلام کرد که برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ درخواست نخواهد داد و این باعث می‌شود تا عربستان یک گام دیگر به میزبانی این رقابت بزرگ نزدیک‌تر شود.

مستندهایی درباره لیونل مسی در شبکه نمایش خانگیبه گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، لیونل مسی نابغه دنیای فوتبال، دوشنبه ۸ آبان برای هشتمین بار موفق به کسب توپ طلای بهترین بازیکن جهان شد که به همین مناسبت فیلم‌نت محتوایی ویژه درباره مسی را منتشر کرد. مجموعه کاملی از مستند‌هایی درباره لیونل مسی در حال حاضر در پلتفرم فیلم‌نت در دسترس است.

