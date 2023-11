یک زن در ایران به علت رابطه خارج از ازدواج، به اعدام و یک مرد به شلاق محکوم شد

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: تکذیب روایت رژیم صهیونیستی درباره آزادی یک اسیر اسرائیلی توسط حماسبه گزارش ایلنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ادعای رژیم صهیونیستی در رابطه با آزادی یک نظامی زن اسرائیلی در جریان حمله زمینی شامگاه یکشنبه به غزه را رد کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: تیراندازی پلیس فرانسه به یک زن محجبه غیرمسلح در پاریسپلیس فرانسه به یک زن محجبه غیرمسلح در ایستگاه قطار «فرانسوا- میتران» در پاریس تیراندازی کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شلیک به یک زن محجبه در فرانسهپلیس پاریس مدعی شد که به یک زن محجبه پس از تهدید به انفجار مواد منفجره تیراندازی کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ کودک فلسطینی که از ترس اینگونه رعشه گرفته است!تصاویری از یک کودک فلسطینی که از زیر آوار جان سالم به در برده است و اینگونه از ترس به خود می‌لرزد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: اختصاصی؛ اتهام ۱۴ تن از بازداشت‌شدگان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند: اجتماع و تبانیبه گزارش اختصاصی بخش فارسی صدای آمریکا، ۱۴ تن از بازداشت‌شدگان در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، نوجوان جان‌باخته، به اتهام «اجتماع و تبانی» به بند یک قرنطینه زندان اوین منتقل شده‌اند

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حزب کارگر انگلیس نماینده حامی فلسطین را تعلیق کردحزب اپوزیسیون انگلیس یک نماینده مجلس این کشور را به دلیل حمایت از فلسطین در تظاهرات «از نهر تا بحر»، به نظرات «بسیار توهین‌آمیز» متهم و تعلیق کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕