این قرص، به‌عنوان داروی کمک‌کننده‌‌ دردهای ضد تشنج کاربرد دارد، اما چند وقتی است قشر خاصی از جوانان آن را با دُز بالا، برای ایجاد حس سرخوشی و خلسه مصرف می‌کنند. حتی برخی از کافی‌شاپ‌ها ادعا کردند همکارانشان برای جذب و اعتیاد مشتری، این قرص را در قهوه‌های خود می‌ریزند. یک فرد مطلع ادعا می‌کند: «من هم این موضوع را شنیده بودم و از صحت و سقم آن اطلاعی نداشتم تا اینکه به دلیلی مجبور به دادن آزمایش شدم؛ در آن آزمایش وجود یک ماده اعتیادآور در بدنم مشخص شد. به درستی به خاطر ندارم ترامادول بود یا پرگابالین، اما من هیچ‌کدام از آنها را مصرف نمی‌کردم. به قهوه‌فروشی که هر روز از آن قهوه می‌گرفتم شک کردم و متأسفانه، بله در قهوه‌هایش چیزی می‌ریخت».

یک مصرف‌کننده: «‌قیمتش نسبت به بقیه قرص‌ها و مخدرها مثل گل، بسیار ارزان‌تر است. راحت‌تر در دسترسم بود و اگر در داروخانه نمی‌دادند، از عطاری‌ها می‌توانستم پیدا کنم». آب دهانش را قورت می‌دهد و می‌گوید: «‌من چون سنم بالاست و درس خوانده‌ام از یک‌ جایی فهمیدم این کار اشتباه است. اما می‌دانید چقدر نوجوان و محصل، مصرف‌کننده این قرص هستند؟».

معمولا مصرف داروهای آرام‌بخش و اعتیاد‌آور به دلیل نداشتن بار روانی معتاد‌شدن، در بین خانم‌ها طرفداران زیادی دارد. در این میان، پرگابالین هم در بین خانم‌های جوان حسابی سر‌و‌صدا کرده است و این افراد، معمولا با انکار اعتیاد خود، معتقدند فقط آرام‌بخش مصرف می‌کنند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: صف انتظار وام ازدواج کوتاه می‌شوددبیر شورای عالی جوانان کشور گفت: دولت، عزم خود را جزم کرده که صف دریافت تسهیلات ازدواج را کوتاه کند و برای این کار منابع خوبی را در نظر گرفته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برگزاری جشنواره‌ای در حمایت از فرهنگ شنیداری مردم ایراندبیر هنری جشنواره موسیقی استاد امیرجاهد، برگزاری این رویداد موسیقایی را حمایت‌ از فرهنگ شنیداری مردم ایران و کشف استعدادهایی در بین جوانان و نوجوانان عنوان کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حمایت از جوانان برای تحقق توسعه ای پایدار لازم استرئیس دانشگاه ارومیه گفت: باید برای رسیدن به توسعه ای پایدار در کشور، از جوانان و حوزه جوانان، حمایت و پشتیبانی شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: شوخی پرسپولیسی‌ها با تغییر لوگوی استقلالمسئولان باشگاه استقلال بعد از ظهر امروز با انتشار فراخوانی در ارتباط با طراحی لوگوی جدید برای این باشگاه زمینه ساز جدال شدیدی بین هواداران خودی و پرسپولیس شدند.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۵۰ درصد فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان توسط خیرین احداث شده استمدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان نگاه بلند و اندیشه پرمهر خیرین را گامی در مسیر تحقق و توسعه عدالت آموزشی به ویژه در سیستان و بلوچستان دانست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: برکات سفرهای حجت‌الاسلام رئیسی مرز شیعه و سنی نداردمشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به سفر رئیسی به استان کردستان گفت: برکات این سفرها هم برای شیعیان است و هم برای اهل سنت.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕