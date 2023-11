وی افزود: در بحث آموزش و تمرین نیروها گام های بسیار خوبی برداشته شده و سال گذشته برای اولین بار ۱۲۰ نفر از نخبگان امدادی سراسر کشور در سازمان پدافند غیرعامل دوره‌های مربی‌گری پدافند غیرعامل را گذرانده و درحال حاضر مشغول آموزش نیروهای تخصصی ما هستند.

سلیمانی با بیان اینکه در بخش چهارم که همکاری در آموزش همگانی است دوره‌های پدافند غیرعامل در سامانه آموزش‌های مجازی جمعیت به صورت رایگان بارگزاری و در دسترس عموم است افزود: علاوه بر آنکه این مباحث در دوره‌های حضوری آمادگی در برابر مخاطرات هم کاملا گنجاده شده است. در این راستا در سال جاری حدود ۳۵ هزار نفر از امدادگران و جوانان عضو جمعیت در دوره‌های تخصصی پدافند غیرعامل و سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر از عموم مردم در قالب دوره آمادگی در مخاطرات آموزش عمومی می‌بینند.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در ضرورت دفاع و پدافند غیرعامل، گفت: امسال هم هوشمندانه و متناسب با تهدیدات دشمنان شعار محوری انتخاب شده برای این روز "ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید - پدافند غیرعامل دفاع همه جانبه در برابر جنگ ترکیبی" انتخاب شده است.

