سلیمانی افزود: بنابراین دومین گام مهم که در دو سال اخیر با جدیت بیشتری در حال پیگیری است رعایت اصول پدافند غیرعامل در ابنیه، انبارها، تاسیسات حیاتی و حتی زیرساخت‌های سایبری، ناوبری و نرم افزاری جمعیت هلال احمر برای آمادگی در برابر خرابکاری‌ها است.

وی افزود: در بحث آموزش و تمرین نیروها گام های بسیار خوبی برداشته شده و سال گذشته برای اولین بار ۱۲۰ نفر از نخبگان امدادی سراسر کشور در سازمان پدافند غیرعامل دوره‌های مربی‌گری پدافند غیرعامل را گذرانده و درحال حاضر مشغول آموزش نیروهای تخصصی ما هستند.

دبیر کل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه امسال بیش از ۱۰۰ مانور با همکاری کلیه دستگاه‌های درگیر در سطح کشور برگزار شده است، گفت: امروز هم یک مانور در سازمان امداد و نجات برگزار شد. برای مدیران و کارمندان خود نیز تا کنون ۱۰ دوره آموزشی ضمن خدمت برگزار کرده و با برگزاری مانورهای دورمیزی هم آنها فرآیند فرماندهی کاملا تمرین شده است.

سلیمانی با بیان اینکه در بخش چهارم که همکاری در آموزش همگانی است دوره‌های پدافند غیرعامل در سامانه آموزش‌های مجازی جمعیت به صورت رایگان بارگزاری و در دسترس عموم است افزود: علاوه بر آنکه این مباحث در دوره‌های حضوری آمادگی در برابر مخاطرات هم کاملا گنجاده شده است. در این راستا در سال جاری حدود ۳۵ هزار نفر از امدادگران و جوانان عضو جمعیت در دوره‌های تخصصی پدافند غیرعامل و سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر از عموم مردم در قالب دوره آمادگی در مخاطرات آموزش عمومی می‌بینند.

دبیر کل جمعیت هلال احمر گفت: جمعیت در دو سال اخیر تیزرها ، کلیپ‌ها و پوسترهای متنوع آموزشی هم در فضای مجازی تولید و منتشر کرده که برآورد ما از بازدید آنها حدود دو میلیون بازدید بوده که با این فعالیت‌ها در صدد فرهنگ سازی و آموزش عمومی در بحران‌ها بوده و هستیم و انشاله در سال آتی برای گسترش آنها هم برنامه ریزی کرده‌ایم.

