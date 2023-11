حسن هدایت علاوه بر فیلمسازی، داستان هم می‌نویسد. رمان «روزی روزگاری در طهران» تازه‌ترین اثر او پس از رمان‌های «وقایع‌نگاری یک لات چاقوکش» و «آگراندیسمان» است. هدایت در دو اثر پیشین به دلِ تاریخِ معاصر ایران زده بود تا روایتی نو از شخصیت‌های تاریخ معاصر بدهد: یکی هاشم آبسرداری از لات‌های دهه چهل و دیگری استپان استپانیان عکاس برجسته دوران مشروطیت.

روایت اصلی داستان را یک فرشته تبعیدشده به زمین بیان می‌کند؛ فرشته‌ای که ناگهان سینما را کشف کرده و با دیدن فیلم یقین می‌کند که سینما چیزی است شبیه دنیای فرشتگان. ماجراهای طنزآلود و گاه غمناک فرشته‌ای که عاشق سینما شده در کنار تلاش‌های جوانی که شیفته بازیگری در فیلم است و نیز یک جیب‌بُر که برای اثبات عشقش به دختری ارمنی درصددِ شکار فرشته است، سه ضلعِ مثلث این رمان را در سال ۱۳۱۰ خورشیدی تشکیل می‌دهند.

رمان «روزی روزگاری در طهران» نوشته حسن هدایت با تیراژ ۷۷۰ نسخه و قیمت ۹۵ هزار تومان از سوی نشر گستره منتشر شده است.

