در پیش‌درآمد کتاب آمده است: شیوه نگارش این سلسله کتاب‌ها، شیوه‌ای نسبتا نو در تبیین معارف دینی است و ادامه‌دهنده راه کسانی که در سبک بیان معارف دینی تحول آفریده‌اند. تلاش شده مطالب با ادبیاتی ساده و روان بیان شود و در عین حال، متنی مستند، علمی و دقیق باشد. در این کتاب مثل یک منبر یا یک گفت‌وگو، سیر ذهنی مخاطب و اقناع عقل و قلب او در نگارش متن مدنظر قرار گرفته است.

به طور کلی، سعی شده رویکرد تربیت‌محوری بر فضای مباحث ارائه‌شده حاکم باشد. سرفصل‌ها، محتوا و شیوه پردازش محتوا، باید از منطق تدوین کتاب پیروی کند؛ از این رو، تلاش شده منطق تدوین، منطق تربیتی باشد. از دیدگاه مولفان منطق دین، منطق تربیتی است. در منطق تربیتی، هدف، صرفا انتقال مطالب علمی به ذهن مخاطب نیست، بلکه تغییر جهت حرکت و تغییر سبک زندگی اوست.

تمرکز این سلسله کتاب‌ها بر تبیین نظام فکری منسجم دینی با تکیه بر قرآن و روایات، برای تصحیح جهت حرکت آدمی و تغییر در سبک زندگی اوست.

در نوشته پشت جلد کتاب «اینجا هتل نیست» که در ۲۴۲ صفحه و با قیمت ۱۰۵ هزار تومان منتشر شده، آمده است: دنیا هتلی نیست که تنها برای لذت بردن از نعمت‌های خدا برپا شده باشد. دنیا مدرسه تربیت مومن است؛ تربیتی در بستر مجاهدت، مجاهدتی از درون تا بیرون، به گستره همه صحنه‌های زندگی. فرصتی است برای رشد و بالیدن و رسیدن به‌ آغوش خدا که همه خوبی‌هاست. به ندای مربی گوش فرا دهیم و بیندیشیم! خداوند دریچه‌ای به روی ما گشوده تا حقیقت دنیا را همان‌گونه که هست بشناسیم.

همچنین در نوشته پشت جلد «صحنه‌گردان دنیا» که در ۳۳۷ صفحه و با بهای ۱۶۸ هزار تومان در نشر جمکران منتشر شده، می‌خوانیم: نسبت سرنوشت انسان و اعمال او با اراده خالقش و نیز دیگر اراده‌ها، از موضوعاتی است که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول ساخته است. این پرسش کلیدی در تاریخ تفکر بشری نیز غائله جبر و اختیار را برپا کرده است. در جلد دوم از مجموعه‌ «دریچه‌ای به حقیقت دنیا» تلاش شده است تا با فهم دنیا به عنوان یک مدرسه تربیتی، به این پرسش تاریخی پاسخ داده شود.

