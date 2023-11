لذا می‌بینید یک ابلهی پیدا میشود میگوید اجتماع مردم در انگلیس کار ایران است!لابد بسیج لندن و بسیج پاریس این کار را کرده‌اند؟ مقام معظم رهبری در ادامه خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی الان درمانده است، متحیر است. به مردم خودش هم دروغ می‌گوید. اینی که نسبت به اسرای خودشان در دست فلسطینی‌ها اظهار نگرانی می‌کنند، این هم دروغ است. این بمباران‌هایی که می‌کنند، ممکن است اسرای خودشان هم نابود کند. این که اظهار نگرانی می‌کنند برای اسرای خودشان، به مردم خودشان هم دارند دروغ می‌گویند و این دروغ گفتن از روی ناچاری است.

این شبکه قطری به نقل از مقام معظم رهبری نوشت: کشورهای اسلامی باید صادرات نفت و مواد غذایی به رژیم صهیونیستی را متوقف کنند. این شبکه لبنانی همچنین نوشت: رهبر ایران خاطرنشان کرد که کشورهای اسلامی باید خواستار توقف فوری جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه شوند.

این شبکه یمنی به نقل از مقام معظم رهبری نوشت: مسلمانان باید با صدای بلند و در تمامی محافل بین‌المللی جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کنند. این شبکه همچنین به نقل از مقام معظم رهبری آورده است: کشورهای اسلامی باید صادرات نفت و مواد غذایی به رژیم صهیونیستی را متوقف کنند.

این پایگاه خبری همچنین در بخش دیگری نوشت: رهبر ایران گفت که کشورهای اسلامی خواستار توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه شوند.

