مقاله دوم با عنوان «جامعه شناسی و معنویت» رابطه دین، معنویت گرایی و علوم اجتماعی و جامعه شناسی جنبش نوپدید دینی را بررسی کرده و تحلیل بر مبنای توسعه و تکنولوژی و تحلیل بر مبنای سنخ شناسی دیدگاه‌ها و اهداف را تشریح کرده و تحلیل بر مبنای مفهوم طریقت باطنی و گام‌های عملیاتی برای جامعه شناسی معنویت‌گرایی را مورد تاکید قرار داده است.

«معنویت و تعلیم و تربیت» عنوان چهارمین مقاله از این کتاب است که در آن ضمن مرور تاریخی روابط معنویت و تربیت، تحلیل معانی تربیت معنوی و ابعاد تربیت معنوی شرح داده شده و رویکردهای تربیت معنوی، تربیت معنوی کودکان و معنویات در آموزش عالی مورد بحث قرار گرفته است.

ششمین و آخرین مقاله از کتاب مذکور با عنوان «معنویت در رشته‌های دیگر و افق‌های پیش رو» به تبیین معنویت و اقتصاد، معنویت و ارتباطات و رسانه و معنویت پژوهی و علوم اسلامی اختصاص دارد. تشویش در اردوگاهِ واشینگتن و متحدانِ بین‌المللی‌اش/ آمریکایی‌ها اعتراضات مردم خود را خطرناک توصیف می‌کنند

