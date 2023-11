تشویش در اردوگاهِ واشینگتن و متحدانِ بین‌المللی‌اش/ آمریکایی‌ها اعتراضات مردم خود را خطرناک توصیف می‌کنند کاهش پروازهای مستقیم، کمبود راهنمای چینی زبان و کاهش سود شرکت‌های گردشگری چالش‌های توسعه گردشگری ایران و چین/ برنامه‌ریزی برای توسعه روابط گردشگری کشورهای عضو شانگهایهنوز بخش‌هایی از عرصه و حریم فلک‌الافلاک آزادسازی نشده/ توقف استحکام‌بخشی ضلع جنوبی قلعه به دلیل نبود اعتبار

واکنش وزیر ارشاد به بیانیه سینماگران: این جوسازی‌ها برای جلوگیری از درخشش سینمای ایران است/ با معیشت سینماگرها وارد دعوا نشوید

بحران اقتصادی و کمپین‌های دروغ پراکنی درباره وضع مطلوب اقتصاد کشور در گفتگو با رضا غیبی

توانگر: شورای رقابت اسامی شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده تلفن همراه را منتشر کند
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت خواستار انتشار اسامی شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده تلفن همراه برای جلوگیری از نابسامانی بازار و رانت‌های احتمالی شد.

بازار طلا واکنشی به تنش‌های منطقه نداشت/ کاهش ۵۰۰ هزار تومانی سکه پس از آغاز حملات
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره واکنش بازار طلا به تنش‌های منطقه و تاثیر افزایش انس جهانی در بازار پس از حملات اسراییل به غزه اظهار داشت: نکته جالب در بازار طلا این است که برخلاف اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در سال‌های گذشته رخ می‌داد و بلافاصله واکنش آن را در بازار می‌دیدیم اما این بار پس از رخداد اتفاقات و تنش‌های اخیر در...

روستای «ساریه» خوزستان برگزیده جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب
براساس اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در نهمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب روستای «ساریه» از توابع دشت‌آزادگان روستای برگزیده دوستدار کتاب شناخته شد.

روستای درسجین ابهر برگزیده جشنواره روستاهای دوست‌دار کتاب
در نهمین دوره از جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، روستای درسجین از شهرستان ابهر در لیست روستاهای دوستدار کتاب قرار گرفت.

افزایش قیمت نفت در پی ادامه حملات رژیم صهیونیستی
قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا در آستانه نشست بانک‌های مرکزی بزرگ جهان از جمله فدرال رزرو و ادامه درگیری‌ها در سرزمین‌های اشغالی، افزایش یافت.

