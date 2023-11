دست اول این بازی از ابتدا با برتری شاگردان عقیلی آغاز شد و با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به سود میزبان به پایان رسید. دست دوم را مهمان تهرانی بهتر آغاز کرد و توانست امتیازات را پا به پای هم پیش ببرد تا اینکه با قطعی برق بازی برای دقایقی متوقف شد، اما باز هم شاگردان عقیلی با حساب ۲۵ بر ۱۹ برنده این ست شدند.

در ست سوم نیز امتیازات دو تیم پا به پای هم پیش رفت تا اینکه سایپا با یک وقت استراحت ورق را به سمت خود برگرداند و کار را ۲۲ بر ۱۹ پیش انداخت، اما گیتی‌ها در این ست قصد عقب‌نشینی نداشتند و با چند دفاع خوب خود را به فاصله یک قدمی سایپا رساندند و با سرویس خوب صحبتی امتیازات را ۲۳ بر ۲۳ برابر کردند.

به گزارش ایسنا، در ادامه گیتی‌ها توانستند با هماهنگی بهتر این دست را با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ به نام خود ثبت کرده و پیروز بازی شود.

