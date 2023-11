وی افزود که دبیرکل سازمان ملل همچنین درخواست خود برای آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌هایی اسرائیلی را تکرار کرد و در عین حال خواستار «ورود کمک‌های بشردوستانه حیاتی بیشتر به غزه است.

واشنگتن و ناتو به دنبال سایکس پیکوی جدید در خاورمیانه هستند/استقرار نظامیان آلمان و کانادا در اسرائیل و لبنان برای تأمین امنیت تل‌آویو است

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AA_PERSIAN: سازمان ملل: گوترش از حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا وحشت‌زده شده است- Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: سازمان ملل: گوترش از حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا وحشت‌زده شده استدبیرکل سازمان ملل از حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا وحشت‌زده شده و کشتار همه غیرنظامیان را محکوم کرد. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بورل: از تلفات «جبالیا» وحشت‌زده شدممسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای شدیداللحن اعلام کرد که از آمار بالای تلفات حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان جبالیا «وحشت‌زده» شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حمله دوباره صهیونیست‌ها به اردوگاه جبالیامنابع رسانه‌ای بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) از حمله مجدد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان «جبالیا» در شمال نوار غزه خبر دادند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: سفر بلینکن به اسرائیل؛ انتقاد کشورهای منطقه از حمله به اردوگاه آوارگان جبالیاآنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، جمعه ۱۲ آبان به اسرائیل سفر می‌کند. متیو میلر، سخنگوی آنتونی بلینکن، در بیانیه‌ای کوتاه گفت که وزیر امور خارجه آمریکا ضمن ملاقات با اعضای دولت اسرائیل، برنامه‌هایی برای «ایجاد توقف‌های دیگر در منطقه» خواهد داشت.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: جنایت جدید صهیونیستها در اردوگاه جبالیا؛ دستکم ۵۰ نفر به شهادت رسیدندجنگنده‌های رژیم صهیونیستی اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه را بمباران کردند که تا کنون به شهادت بیش از پنجاه فلسطینی منجر شده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕