راهپیمایی و طرفداری از فلسطین در بازی آنلاین روبلاکس + ویدئوویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…سه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکسویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…

ETEMADONLINE: حجاب جالب دانشجویان دختر خارجی در بازدید از جماران و حسینیه امام خمینی+عکسجماران تصاویری منتشر کرده که نشان می‌دهد جمعی از دانشجویان مدارس امامیه پاکستان با حضور در جماران از بخش‌های مختلف بیت، حسینیه و نگارستان امام خمینی بازدید کردند.

ISNA_FARSI: تحولات خاورمیانه؛ محور رایزنی نخست وزیران عراق و ایتالیانخست وزیران ایتالیا و عراق در جریان گفت‌وگوی تلفنی با یکدیگر درخصوص تحولات خاورمیانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

MASHREGHNEWS: فیلم/ طنین فریاد «حیدر حیدر» دانش آموزان در لحظه ورود رهبر انقلابلحظه ورود رهبر انقلاب اسلامی به حسینیه امام خمینی(ره) و آغاز دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان را ببینید.

ISNA_FARSI: البرز از استان‌هایی است که بیشترین تعداد خیرین را داردرئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: با این تعداد خیر و حجم کمک‌هایی که انجام می‌دهند، نباید فقیر و نیازمندی داشته باشیم.

ETEMADONLINE: لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی و آغاز دیدار دانش‌آموزان و دانشجویانلحظاتی پیش مراسم دیدار رهبر انقلاب با جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان آغاز شد.

MASHREGHNEWS: فیلم/حال‌وهوای ضاحیه در آستانه سخنرانی سرنوشت‌ساز سیدحسن نصراللهفیلم/حال‌وهوای ضاحیه در آستانه سخنرانی سرنوشت‌ساز سیدحسن نصرالله

