اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: به دشمنان می‌گویم که در هفتم اکتبر و در تهاجم زمینی خود شکست خوردید. جنگ کنونی غزه توسط نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که گروه "فاشیست نژادپرست راست" را رهبری می‌کند، ایجاد شده است. یکی از مهم‌ترین عوامل این جنگ یعنی نتانیاهو فقط به این فکر می‌کند که چگونه خود و خانواده‌اش را از زندان و پاسخگویی نجات دهد، حتی اگر به قیمت نابودی کل منطقه باشد. نتانیاهو آماده است تا برای بقای خود تر و خشک را باهم بسوزاند.

وی افزود: منطقه یا خارج از آن تا زمانی که مردم ما از حقوق مشروع خود در آزادی، ثبات و بازگشت به سرزمین خود برخوردار نباشند، از امنیت و ثبات برخوردار نخواهد بود. ما به کشورهای حامی رژیم صهیونیستی به ویژه ایالات متحده بار دیگر می‌گوییم که باید حمایت نظامی از این کابینه فاشیست را پایان دهند.

هنیه گفت: آنچه گردان‌های القسام درباره تلفات ارتش اشغالگر منتشر خواهند کرد، دشمن و مردمش را شوکه خواهد کرد. او تاکید کرد: بارها به طرف‌های بین‌المللی اطلاع دادیم که تداوم یورش‌های نتانیاهو به مسجدالاقصی و اقدامات کابینه او بی پاسخ نخواهد بود.

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که این جنبش طرح جامعی را در مورد وضعیت کنونی به طرف‌های مقابل ارائه کرده است که از توقف جنگ، سپس بازگشایی کامل گذرگاه‌ها و پس از آن انعقاد قرارداد مبادله اسرا آغاز می‌شود تا با پایان اشغالگری به تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف ختم شود.

او تاکید کرد: اشغالگران هزینه‌های زیادی از جمله درخصوص جان تعدادی از اسیران خود در نزد مقاومت فلسطین متحمل خواهند شد تا به اشتباه خود برسند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که مقاومت فلسطین بر ضرورت بازگشایی گذرگاه رفح از هر دو جهت به اعتبار اینکه گذرگاهی مصری فلسطینی است، تاکید دارد.

ISNA_FARSI: هنیه: گزارش تلفات ارتش اشغالگر، دشمن و مردمش را شوکه خواهد کرداسماعیل هنیه در پیامی خطاب به اشغالگران صهیونیست گفت: ایستادگی مردم ما نقشه‌های دشمن برای نکبت جدید (کوچاندن دوباره ملت فلسطین) را خنثی کرده است.

MASHREGHNEWS: پنتاگون: ۳۰۰ سرباز دیگر به خاورمیانه اعزام می‌کنیمسخنگوی پنتاگون اعلام کرد که آمریکا ۳۰۰ سرباز دیگر را به غرب آسیا اعزام خواهد کرد.

ILNANEWS: نیروهای مسلح یمن بیانیه می‌دهدبه گزارش ایلنا به نقل از المسیره، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که تا این نیروها تا ساعات آتی بیانیه بسیار مهمی منتشر خواهد کرد.

ISNA_FARSI: ویدیویی از عملیات نیروهای القسام علیه پایگاه صهیونیست‌هاگردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس ویدیویی را از عملیات هلی‌برن و حمله نیروهایش به پایگاه نظامی صهیونیست‌ها در منطقه «ایرز» منتشر کرد.

MASHREGHNEWS: فیلم/ لحظه درگیری گردان‌های القسام با نیروهای صهیونیستگردان‌های القسام صحنه‌هایی از مقابله با حملهٔ زمینی نیروهای رژیم صهیونیستی در غرب گذرگاه «ایرز» را منتشر کرد.

