گزارشگران بدون مرز از اسرائیل به اتهام جنایت علیه بشریت شکایت کرد

در بیانیه‌ای که در پایگاه اینتنرنتی گزارشگران بدون مرز منتشر شد، آمده است: این اقدام برای 8 روزنامه‌نگار فلسطینی که در حملات اسرائیل به مناطق غیرنظامی کشته شده‌اند و برای یک روزنامه‌نگار اسرائیلی که در حمله هفتم اکتبر کشته شد، انجام داده‌اند.

در این بیانیه تاکید شده است که حملات اسرائیل که در آن خبرنگاران فلسطینی جان خود را از دست دادند، طبق اساسنامه رم جنایت جنگی محسوب می‌شود. این شکایت که روز سه‌شنبه به دفتر دادستان دیوان بین‌المللی کیفری تسلیم شد، جزئیاتی از پرونده‌های نه روزنامه‌نگار کشته شده از 7 اکتبر، که پس از حمله مرزی حماس با حملات هوایی زمینی مواجه شده‌اند، و دو نفر دیگر که در جریان حملات خود مجروح شده‌اند را شرح می‌دهد.بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در مجموع 34 روزنامه نگار کشته شده اند که حداقل 12 روزنامه نگار در جریان کار خود کشته شده اند.

