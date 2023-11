SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: انصارالله یمن: عملیات گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی انجام دادیمسخنگوی انصارالله یمن ضمن تایید حملات علیه رژیم صهیونیستی گفت که در سومین عملیات علیه رژیم صهیونیستی از موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد استفاده شده است.

منبع: isna_farsi

منبع: isna_farsi

VOA FARSI صدای آمریکا: هشدار اف‌بی‌آی: در صورت گسترش جنگ، حملات سایبری جمهوری اسلامی‌ علیه آمریکا تشدید خواهد شدرئیس پلیس فدرال آمریکا - اف‌بی‌آی- در جلسه استماع کنگره گفت که حملات سایبری جمهوری اسلامی ایران‌ علیه آمریکا در صورت گسترش درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس احتمالا تشدید خواهد شد.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا

ALARABIYA_FA: اف‌بی‌آی: جنگ در خاورمیانه احتمال حملات تروریستی علیه آمریکا را شدت بخشیده استکریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال آمریکا «اف‌بی‌آی» هشدار داد که جنگ اسرائیل و حماس در خاورمیانه، تهدیدهای تروریستی علیه شهروندان آمریکایی در خاک ایالات متحده ر

منبع: AlArabiya_Fa

SHARGHDAILY: اعتراض به سخنرانی بلینکن در سنا با دست‌های خونینبه گزارش شبکه شرق، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در جلسه استماع سنا درباره جنگ اسرائیل علیه غزه، خواستار کمک 10.6 میلیارد دلاری برای تقویت توانایی اسرائیل شد.

منبع: SharghDaily

ALARABIYA_FA: ارتش اسرائیل از کشته‌شدن 9 سرباز طی درگیری‌های غزه خبر داددر بحبوحه درگیری‌های «سنگین» شمال غزه میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، ارتش اسرائیل چهارشنبه 10 آبان، آمار جدیدی از کشته‌هایش را اعلام کرد.در بیانیه کوتاه

منبع: AlArabiya_Fa