با وجود این، موهای گربه به خوبی DNA خود جنایتکار نیستند که توالی‌های مکرر رمز ژنتیکی به نام «توالی‌های تکرارشونده کوتاه»(STRs) را در بر دارد. توالی‌های تکرارشونده کوتاه در نوعی از DNA به نام «DNA هسته‌ای» یافت می‌شوند.

در مقابل، موهای گربه منبع بهتری از نوعی DNA به نام «DNA میتوکندری» هستند که از طریق گربه‌های ماده منتقل می‌شود اما مشکل اینجاست که DNA میتوکندری معمولا در مو از هم می‌پاشد و در خواندن DNA نقص ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، یک نمونه معمولی می‌تواند به هزاران گربه متفاوت تعلق داشته باشد.

با کمک این روش، دانشمندان اکنون می‌توانند با استفاده از آزمایش «واکنش زنجیره‌ای پلیمراز» یا «پی‌سی‌آر»(PCR)، قطعاتی از DNA میتوکندری را بردارند و میلیاردها نمونه دیگر بسازند. دکتر «جان وتون»(Jon Wetton) پژوهشگر «دانشگاه لستر»(University of Leicester) و یکی از اعضای این گروه پژوهشی گفت: وجود موهای گربه در صحنه‌های جنایت تاکنون نادیده گرفته شده بود زیرا گربه‌ها DNA مشابهی دارند اما این روش می‌تواند گربه‌ها را حتی چند دهه پس از مرگ آنها شناسایی کند. بنابراین، می‌تواند برای پرونده‌های راکد بسیار ارزشمند باشد.

