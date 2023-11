به گزارش ایسنا، وی افزود: در ادامه پیگیری‌ها در خصوص فراهم سازی زیر ساخت‌های شهرک صنعتی شهید رحمانی عملیات اجرایی جدول گذاری معابر شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف آغاز شد. فرماندار خوسف با اشاره به اقدامات و همکاری‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان جنوبی در جهت کمبودهای موجود در این شهرک ، اظهارکرد: پیگیری‌های شهرستان تا به نتیجه رسیدن اقدامات لازم تدوام خواهد داشت.حسینی یادآور شد: با برنامه‌ریزی هدفمند، تعامل با دستگاه های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های بالا دستی و تقویت زیرساخت‌ها، زمینه هر چه بیشتر اشتغال و افزایش تولید در شهرستان فراهم خواهد شد.

