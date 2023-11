به گزارش «بی‌بی‌سی»، کلیمنکو گفت 10 منطقه از 27 منطقه اوکراین مورد حمله روسیه قرار گرفتند، که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان اوکراینی شده است.روسیه همچنین حملات خود را به شهر کوپیانسک در شمال شرقی منطقه خارکف تشدید کرده است، و به دنبال ممانعت ازبازپس‌گیری اراضی اطراف باخموت توسط نیروهای اوکراینی است.

نیروهای روسی همچنین حملاتی پشت خطوط مقدم اوکراین صورت داده‌اند که یک بلوک آپارتمانی، چند فروشگاه، و یک داروخانه در شهر جنوبی نیکوپول در ساحل رودخانه دنیپر را هدف قرار داده است. روس‌ها پالایشگاه نفت ازکارافتاده کرمنچوک را نیز مورد حمله پهپادی قرار داده و به آتش کشیدند. این بزرگترین پالایشگاه اوکراین تا پیش از تهاجم روسیه بود، تا اینکه حملات روسیه تنها چند هفته پس از آغاز تهاجم آن را از کار انداخت.

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه چهارشنبه گفت که اوکراین با وجود ارسال تسلیحات جدید توسط ناتو در معرض شکست قرار دارد. به گفته وی، ضدحمله اوکراین خسارات سنگینی متحمل شده که به «تضعیف روحیه پرسنل» انجامیده است.

به گفته بی‌بی‌سی، ضدحمله اوکراین تاکنون موفقیت چندانی در بازپس‌گیری زمین‌های اشغال‌شده توسط ارتش روسیه در جنوب و شرق نداشته است، که باعث ایجاد ترس در این باره شده که مبادا غرب از پشتیبانی از جنگ خسته شود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، به پیشرفت کند روند ضدحمله علیه روسیه اذعان کرده و در عین حال مکرراً از متحدان غربی کشورش خواسته است تا فوراً سلاح‌های پیشرفته‌تر برای کی‌یف تهیه کنند و کماکان متحد بمانند.

دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، از کنگره آمریکا خواسته تا یک بسته کمک 106 میلیارد دلاری برای اوکراین و اسرائیل تصویب کند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا این هفته هشدار داد: «تضمین می‌کنم که بدون حمایت ما ولادیمیر پوتین پیروز خواهد شد.»

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: پهپادهای اوکراین در آسمان «کورسک» و «بریانسک» سرنگون شدندوزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش این کشور چند پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را در استان کورسک و بریانسک رهگیری و منهدم کرده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/صهیونیست‌ها دوباره جبالیا را بمباران کردندرژیم صهیونیستی در تکرار جنایت دیروز، منطقهٔ مسکونیِ الفلوجا در اردوگاه جبالیا را بمباران کرد و چندین فلسطینی را به شهادت رساند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حمایت دبیرکل ناتو از ادامه ارسال سلاح به اوکرایندبیرکل ناتو با بیان اینکه تمام اعضای این ائتلاف موافق پیوستن اوکراین به ائتلاف هستند، تاکید کرد که روسیه نباید اجازه کنترل هیچ بخشی از اوکراین را پیدا کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حمایت پامپئو از تداوم کمک آمریکا به اوکراینوزیر امور خارجه اسبق آمریکا در بیانیه‌ای از تداوم حمایت واشنگتن از کی‌یف در جنگ با روسیه حمایت کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: مسکو: بیش از ۹۰۰ نظامی اوکراینی در یک روز کشته شدندوزارت دفاع روسیه ضمن اشاره به سرنگونی یک جنگنده و یک بالگرد ارتش اوکراین در جریان عملیات‌های ۲۴ساعت گذشته، از دفع حداقل ۹ عملیات تهاجمی ارتش کی‌یف خبر داد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: اوکراین زیر شدیدترین بمباران یک سال اخیراوکراین روز گذشته اعلام کرد روسیه بیش از صد مکان را طی ۲۴ ساعت بمباران کرده که بیشترین تعداد در یک حمله از ابتدای سال جاری میلادی است. ایگور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین، در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: «دشمن در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۸ محل را در 10 منطقه گلوله‌باران کرد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕