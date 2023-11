صبر مردم هم حدی دارد؛ با قاطعیت با عوامل حوادث اخیر برخورد می شودویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…بیانیه مهم وزارت دفاع + جزئیاتسه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکسویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…لاله و لادن دوقلوهای به هم چسبیده در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس

ISNA_FARSI: دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلابجمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامی دیدار خواهند کردند.

ISNA_FARSI: آغاز دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامیدیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر انقلاب اسلامی آغاز شد.

ETEMADONLINE: لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی و آغاز دیدار دانش‌آموزان و دانشجویانلحظاتی پیش مراسم دیدار رهبر انقلاب با جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان آغاز شد.

MASHREGHNEWS: عکس/ دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلابدر آستانه سیزدهم آبان‌ماه، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار، جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

ETEMADONLINE: حجاب دانش‌آموزان و دانشجویان دختر ۳۰ سال پیش، وقتی هنوز گشت ارشادی نبود + عکسفرارو تصویری از راهپیمایی ۱۳ آبان سال ۷۴ منتشر کرده که پوشش دانش‌آموزان و دانشجویان دختر قابل توجه است.

ALARABIYA_FA: خامنه‌ای خواستار بستن «راه صدور نفت و ارزاق» به اسرائیل شدعلی خامنه‌ای، رهبر ایران، چهارشنبه 10 آبان در جمع دانش‌آموزان و دانشجویان در تهران گفت که «باید بمباران غزه فورا قطع» و «راه صدور نفت و ارزاق» نیز به اسرائ

