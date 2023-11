اعلام کیفیت هوای ناسالم برای گروه حساس به این معناست که افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

ISNA_FARSI: هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون (۹ آبان ماه) در شرایط قابل قبول قرار دارد.

ILNANEWS: هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هم‌اکنون (ساعت ۹:۴۵ چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲) متوسط شاخص آلودگی هوای تهران روی عدد ۸۶ یعنی در وضعیت زرد یا همان قابل قبول قرار دارد. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته نیز میانگین شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۸ یعنی در وضعیت زرد اما در مرز آلودگی برای گروه‌های حساس قرار داشت.

ISNA_FARSI: هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت 'ناسالم'بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای امروز پنج شهر خوزستان در وضعیت 'ناسالم' و 'قرمز' بوده است.

ISNA_FARSI: هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت 'قرمز'بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای امروز شش شهر خوزستان در وضعیت 'ناسالم' و 'قرمز' بوده است.

ETEMADONLINE: تهرانی‌ها برای کاهش محسوس دما آماده باشند/ هوای تهران در روزهای آینده چگونه است؟استان تهران تا پنج روز آینده شاهد رگبار پراکنده، در پاره‌ای نقاط همراه با رعدوبرق و افزایش سرعت وزش باد، در ارتفاعات بالا دست و قله‌ها گاهی بارش پراکنده برف خواهد بود.

