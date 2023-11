پس از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر که حدود ۱۴۰۰ اسرائیلی کشته شدند، هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بی امان این نوار ۲۵ مایلی را بمباران کردند. سازمان بین‌المللی بشردوستانه نجات کودکان گفته است که تعداد کودکان کشته شده در غزه در سه هفته از تعداد کودکان کشته شده در تمام مناطق درگیری جهانی از سال ۲۰۱۹ پیشی گرفته است.

به گفته عمر شاکر، مدیر اسرائیل و فلسطین در دیده‌بان حقوق بشر، استراتژی رژیم صهیونیستی برای حمله به غزه دلیل اصلی این کشتار است. شاکر گفت که پناه گرفتن در کمپ‌های پناهندگان، مدارس و بیمارستان‌ها که توسط سازمان ملل اداره می‌شود، خطرات بیشتری را برای تلفات غیرنظامی ایجاد می کند، زیرا مردم در مناطق مورد حمله تجمع کرده‌اند.

فینوکان افزود: دلایلی وجود دارد که شک کنیم که آیا اسرائیل تصویر دقیقی از اینکه دقیقاً بمب‌ها را بر سر چه کسانی می‌ریزد، دارد یا خیر. شکست اسرائیل در پیش‌بینی عملیات ۷ اکتبر، کیفیت اطلاعات درباره اهداف از پیش طراحی‌شده را زیر سؤال می‌برد. این که آیا آنها واقعا اهداف نظامی قانونی را می‌زنند؟ و آیا اطلاعات صهیونیست‌ها در مورد آسیب‌های جانبی به غیرنظامیان اطلاعاتی دارد یا خیر.به گفته وزارت بهداشت فلسطین، ۴۱ درصد از ۸۵۲۵ فلسطینی شهید شده در غزه را کودکان تشکیل می‌دهند.

در ۱۳ اکتبر، رژیم صهیونیستی دستور تخلیه ۱.۱ میلیون نفر از ساکنان شمال غزه را صادر کرد و از آنها خواست به سمت جنوب حرکت کنند. اما آن فلسطینیانی که دستورات دولت صهیونیستی را دنبال کردند و به جنوب نقل مکان کردند، از تهدید حملات هوایی اسرائیل در امان نماندند. برخی از هواپیماهای اسرائیلی پس از دستور تخلیه، جنوب غزه را هدف قرار دادند. در میان قربانیان، پسر و نوه رئیس دفتر الجزیره عربی غزه بودند که در حمله هوایی در ۲۵ اکتبر جان باختند.

