کنفرانس خبری با چاشنی کله و پاچه + ویدئو

هنگامه قاضیانی هم احضار شد؛ امروز رفتم نبودند، شنبه به دادسرا می‌رومکار اسرائیل تمام شده؛ نتانیاهو غزه را پشت قباله زنش هم بیندازد…آیا برای سفارس فست‌فود به بایدن اعتماد دارید؟ پاسخ آمریکایی‌ها را…آخرین پست اینستاگرام متیو پری چه بود؟+عکسببینید| اولین ویدئو از ورود خودروهای وارداتی به کشور که نماینده مجلس…

VOA FARSI صدای آمریکا: ویدئو دیگری از مقاومت و ایستادگی در برابر مدافعان حجاب اجباری در ایرانویدئو دیگری از مقاومت و ایستادگی در برابر مدافعان حجاب اجباری در ایران

MASHREGHNEWS: امیرعبداللهیان: مقامات جعلیِ اسرائیل حتی با شنیدن نام حزب‌الله لبنان به وحشت می‌افتندوزیر خارجۀ کشورمان با رئیس‌جمهور ترکیه و همتای ترکیه‌ای خود دیدار کرد و بعد از آن کنفرانس خبری مشترکی را برگزار کرد. او در این کنفرانس خبری اعلام کرد:‌ امروز مقامات جعلیِ اسرائیل حتی با شنیدن نام حزب‌الله لبنان به وحشت می‌افتند.

ISNA_FARSI: آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس مهندسی معدن ایراندوازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، اول و دوم اسفندماه امسال در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود.

ISNA_FARSI: برگزاری بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایرانبیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران، ۱۷ و ۱۸ آبان ماه جاری به میزبانی دانشگاه مراغه و انجمن هیدرولیک ایران برگزار خواهد شد.

ALARABIYA_FA: کنفرانس خبری سخنگوی ارتش اسرائیل درباره عملیات زمینیبا افزایش تعداد کشته‌شدگان ارتش اسرائیل به 12 نفر در جریان عملیات زمینی روز گذشته در شمال نوار غزه، دانیال هاگاری، سخنگوی ارتش این کشور چهارشنبه 10 آبان در

ISNA_FARSI: ویدیو/ طراحی مد و لباس متناسب سلیقه دهه هشتادی‌هانشست خبری رونمایی پوستر بخش فراخوان دانشگاهی جشنواره مد و لباس در خبرگزاری ایسنا برگزار شد.

