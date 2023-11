وی ادامه داد:‌ از ابتدای فراخوان رسمی این پویش در تاریخ ۱۷ مهرماه تا روز سه شنبه ۹ آبان ماه، افزون بر ۵۴۹ میلیارد ریال از سوی مردم کشورمان به شماره حساب‌های رسمی جمعیت هلال احمر واریز شده است که از مجموع واریزی‌ها، بیش از ۵۲۳ میلیارد ریال مربوط به پویش بشردوستی و کمک به مردم مظلوم فلسطین و ۲۶ میلیارد ریال مربوط به پویش آفتاب مهربانی و کمک به زلزله‌زدگان افغانستان بود. البته پویش جمع‌آوری کمک برای مردم مظلوم افغانستان به پایان رسیده است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر درباره نحوه کمک به مردم غزه نیز گفت: هموطنان می‌توانند کمک های نقدی خود به مردم مظلوم فلسطین را به شماره حساب۹۹۹۹۹ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹ نزد بانک ملی و یا به شماره حساب۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۹۹۹۹۹۸ و شماره کارت۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶ نزد بانک مرکزی و یا از طریق شماره گیری کد دستوری #۵*۱۱۲* واریز کنند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ETEMADONLINE: کنایه به عربستان؛ کمک‌ بشردوستانه به غزه ارسال کردند که بارش کفن بود!روزنامه جوان به عربستان به دلیل عدم حمایت از مردم غزه و فلسطین کنایه زده است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: افزایش خشونت شهرک‌‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه غربیبا تشدید حملات اسرائیل به نوار محاصره شده غزه که بیش از 3 هفته ادامه دارد، حملات شهرک‌نشینان به فلسطینیان در کرانه باختری افزایش یافته است.شهرک نشینان افرا

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: دستور رهبر کره شمالی برای کمک همه‌جانبه به مردم فلسطین و غزهبه گزارش شبکه شرق، رهبر کره شمالی در پی افزایش جنایت‌های اسراییل و اقدام کشورهای مختلف علیه این رژیم، دستور کمک همه‌جانبه به مردم فلسطین و غزه را صادر کرد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: رهبر انقلاب: مردم غزه با صبرشان وجدان بشری را به حرکت در آوردندرهبر انقلاب: یک ابلهی اخیرا گفته بود اجتماع مردم در انگلیس در حمایت از مردم فلسطین کار ایران است؛ لابد بسیج لندن و بسیج پاریس این کار را کرده‌اند؟

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ انتقاد تهیه کننده «بازمانده» از رسانه ملی درخصوص روایت غزهمنوچهر محمدی در برنامه «به افق فلسطین»: ما در جنگ روایت های خیلی موفق عمل نکرده‌ایم / از رسانه ملی شکایت جدی دارم که درد این مردم را نتوانسته به درستی تصویر کند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ راهپیمایی دانش‌آموزان جنین در حمایت از غزه و مقاومتدانش‌آموزان در اردوگاه جنین در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین راهپیمایی کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕