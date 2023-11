کمک جهاددانشگاهی به توسعه گردشگری در چهارمحال و بختیاری/تکمیل زنجیره تولید بادام و پرورش ماهیان

رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه پرورش ماهیان سردابی در استان چهارمحال و بختیاری به دلیل وجود رودهای دائمی و وفور منابع آبی رونق قابل‌توجهی دارد و این استان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید ماهیان سردابی در سطح کشور است گفت: با توجه به ظرفیت و در اختیار داشتن دانش فنی در حوزه ماهیان ازجمله تولید واکسن و کاهش تلفات بچه ماهی، این دانش فنی و تجربه مفید به‌ویژه در تولید بچه ماهی مقاوم در سازمان جهاددانشگاهی تهران و همچنین با حمایت‌های مالی استان برای ایجاد مزرعه پرورش تولید بچه ماهی مقاوم قزل‌آلای...

مسلمی‌نائینی به ظرفیت تولید گیاهان دارویی در استان اشاره و تصریح کرد: بیش از ۱۳۰۰ گونه گیاهی در چهارمحال‌وبختیاری وجود دارد که با توجه به اینکه جهاد دانشگاهی یکی از بهترین پژوهشکده گیاهان دارویی را دارد می‌تواند در حوزه فرآوری این گیاهان در استان ورود خوبی داشته باشد که با تفاهم‌نامه‌ای که نوشته شده امیدواریم با حمایت استاندار و مسئولان استانی این کار از امروز در استان آغاز شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت این استان در تولید بادام و جلوگیری از خام فروشی گفت: آماده بسترسازی جهت راه‌اندازی مرکز مطالعات و پژوهش در زمینه بادام با استفاده از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم. رئیس جهاد دانشگاهی ظرفیت گردشگری چهارمحال‌وبختیاری را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: این استان یکی از بهترین مناطق کشور گردشگران است و جهاد دانشگاهی با داشتن بهترین اساتید حوزه گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ و نیز پژوهشکده گردشگری در مشهد مقدس، می‌تواند برای تقویت عرصه گردشگری استان ورود داشته باشد تا این منطقه به یک‌قطب گردشگری تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مرکز خدمات تخصصی درمان ناباروری در این استان گفت: در راستای قانون حمایت از خانواده و جمعیت و با توجه به آمار استان در شیوع ناباروری همچنین باوجود فضا و ساختمان مناسب برای ایجاد این مرکز در جهاددانشگاهی استان و همچنین پشتوانه علمی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و با حمایت‌های استان در تأمین تجهیزات این مرکز می‌توان این ظرفیت عظیم را در استان ایجاد کرد.

