وی افزود: شاید اگر پیش از این برای کسی ابهامی در رابطه با بی‌توجهی استکبار به حقوق بشر وجود داشت، امروزه دیگر هیچ ابهامی در این موضوع نمی‌بینیم به ویژه در جریانات اخیری که غزه شکل گرفته است، درواقع دادگاه غزه این ظلم را برای همه‌ جهانیان آشکار و وجدان‌های انسان را به قضاوت دعوت کرده است.

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم، تصریح کرد: امروز اتفاقات اخیر فلسطین نشان می‌دهد که زمانی که آمریکا در کنار صهیونیسم واقع شود این طور ظالمانه تمام قواعد حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم اضافه کرد: از طرفی شاهد همراهی، حمایت و حتی تسلیح آمریکا هستیم و از طرفی سکوت مدعیان حقوق بشر را در رابطه با حمایت از مردم مظلوم غزه می بینیم.وی بیان کرد: برای نسل کشی و کودک‌کشی هیچ توجیهی نمی‌توان پیدا کرد اما این کار توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت استکبار امروزه آشکارا اتفاق می افتد، بنابراین ۱۳آبان ماه سال جاری تفاوت زیادی با سال های قبل دارد و علت آن همین روشن و واضح بودن ظلمی است که از استکبار در جامعه جهانی شاهد هستیم.

نوروزی با بیان اینکه امروزه وظیفه ما در استکبار ستیزی دوچندان است، افزود: مادامی که جامعه بشریت اجازه دهد که استکبار در جامعه جهانی جولان دهد، این ظلم ها خاتمه پیدا نمی‌کند، لذا اگر در گذشته استکبار ستیزی را عده ای جوانان و دانشجویان درک می‌کردند، امروز این اتفاقات اخیر غزه، همه را به استکبار ستیزی و مبارزه با ظلم دعوت کرده و این مسئله بسیار روشن و بدون ابهام است.

وی گفت: امروز در راهپیمایی ها و تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم غزه، جوانان در راس آن مشاهده می شوند، اینکه تصور شود مبارزه با استکبار در روحیه‌ی جوانان امروزی سرد شده، تصور غلطی است، به ویژه در بین جوانان دانشجو روحیه‌ی استکبار ستیزی کاملا مشهود است و ظلم هایی که امروزه در جامعه جهانی در حال رخ دادن است، این روحیه و وظیفه استکبارستیزی را دوچندان می کند.

