کشف و ضبط ۶۷ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در لرستان

وی ادامه داد: در سال جاری تاکنون ۶۷ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در استان کشف و ضبط شده که توان مصرفی آن‌ها بیش از ۱۵۰ کیلووات بوده است. در ادامه مهندس زاهدی سرپرست دفتر حراست شرکت توزیع برق لرستان بیان کرد: در خصوص نحوه معرفی و پاداشی که به گزارش دهندگان اختصاص می‌یابد سه راهکار وجود دارد که شامل درج اطلاعات مراکز مورد اشاره در سامانه اینترنتی شرکت توانیر، اعلام از طریق سامانه سمات و یا مراجعه حضوری به دفتر حراست شبکه برق محل سکونت خود است که اطلاعات هویتی و مشخصات گزارش دهندگان کاملاً محرمانه حفظ می‌شود و به گزارش‌های منجر به کشف پاداش نقدی تعلق می‌گیرد.

