همچنین ارتش اسرائیل از مرگ دو نظامی دیگر این کشور که طی درگیری‌های موجود در نوار غزه مجروح شده بودند خبر داد. بدین ترتیب، شمار تلفات ارتش اسرائیل از آغاز عملیات زمینی در نوار غزه در تاریخ 31 اکتبر به 17 نظامی افزایش یافته است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA_FA: نبردهای شدید در شمال و جنوب غزه؛ حمله 20هزار سرباز اسرائیلیبا گسترش عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه، شامگاه سه‌شنبه، درگیری‌های شدیدی میان گردان‌های القسام حماس و نیروهای اسرائیلی در شمال و جنوب شهر غزه رخ داد.ارت

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: آماده‌باش نظامی در عربستان سعودی پس از کشته شدن ۴ نظامی در درگیری با حوثی‌هابلومبرگ خبر داد پس از کشته شدن چهار نظامی عربستانی در درگیری با شبه‌نظامیان حوثی در نزدیکی مرز یمن، نیروهای نظامی در عربستان سعودی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: قطع دوباره تلفن و اینترنت در غزه؛ ۹ سرباز اسرائیلی در نبرد غزه کشته شدندپالتل و جاوال دو شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی بامداد چهارشنبه اعلام کردند که تلفن و اینترنت در غزه برای دومین بار در پنج روز گذشته قطع شد. آژانس‌های ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه هشدار دادند که این قطعی‌ها به‌شدت کار آنها را در وضعیت وخیم غزه مختل می‌کند.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: گزارش «رویترز» از تاکتیک جدید ارتش اسرائیل در پیشروی زمینی کند در غزهدر پی گسترش عملیات نظامی زمینی اسرائیل در نوار غزه از هفته گذشته، نیروهای اسرائیلی بعد از تهدیدات قبلی مبنی بر تهاجم و «درهم‌ کوبیدن حماس»، اکنون تاکتیک «ح

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: حماس می‌گوید: ۱۹۵ تن در حملات اسرائیل به اردوگاه جبالیا کشته شدندگروه شبه نظامی حماس اعلام کرد که در دو حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیه در نواز غزه دست کم ۱۹۵ فلسطینی کشته و ۱۲۰ تن نیز مفقود شدند.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: ارتش اسرائیل: 9 سرباز کشته و 4 تن به شدت رخمی شدندارتش اسرائیل از کشته شدن 9 سرباز این کشور در درگیری‌ها در نوار غزه خبر داد. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕