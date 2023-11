مدیر جهاد کشاورزی خلیل‌آباد با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد مردم شهرستان کشاورز هستند، تصریح کرد: معمولاً کار برداشت زعفران در خلیل‌آباد تا پایان آذرماه سال جاری ادامه دارد. شبان کم آبی، خشکسالی‌های اخیر و گرمای بیش از حد در تابستان طی سال‌های اخیر را عامل افت زیاد کشت و تولید زعفران در این شهرستان عنوان کرد و افزود: میزان بارندگی در سال زراعی قبل در حدود ۸۰ میلی‌متر بود. متأسفانه بخشی عظیمی از میزان مورد نیاز بارش در منطقه تأمین نشد و منابع آبی با افت آب و برداشت روبرو شد، که به همین دلیل بهره‌برداران زعفران کار امیدی به برداشت و یا کشت این محصول ندارند.

شبان خسارت‌های وارده از گرما و نیز کمبود آب را از موارد مهم در بحث کشت و کار ذکر و بیان کرد: با کمبود آب و افت و ته نشینی آب قنوات و چاه موتورها اگر در سال جاری میزان بارندگی به میزان سال گذشته باشد و امسال هم با کمبود بارندگی و قطع برق مواجه باشیم، بیم این می‌رود که به کشاورزی منطقه خسارت عمده‌ای وارد شود.

مدیر جهاد کشاورزی خلیل‌آباد در ادامه از خسارت ۸۵۰ میلیارد تومانی خسارت به حوزه کشاورزی شهرستان در سال گذشته به لحاظ کمبود آب و قطع برق و نیز سرمازدگی خبر داد و گفت: کاهش نزولات جوی موجب وارد شدن خسارت به محصولات زراعی (گندم و جو) و محصولات باغی شامل انگور، پسته، زعفران و انار شده است.

