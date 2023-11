کسب رتبه‌ اول ایلام در زمینه اشتغال

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه متوسط نرخ کاهش بیکاری ۴ درصد بوده است، ادامه داد: این عملکرد نشان دهنده آن است که با انجام یکسری اقدامات هدفمند این میزان رو به کاهش است و راه حل اثبات این موضوع نیز سامانه ملی رصد اشتغال است.

وی خاطرنشان کرد: برابر همین سامانه استان ایلام سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست اشتغال در سطح کشور شد که نشان می‌دهد استان ایلام در حال حرکت است و حتی از متوسط کشوری ۱۵ درصد بالاتر است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: سفرهای استانی زیادی در طی این مدت داشته ام لذا در هر استانی که استاندار به طور میدانی پای کار بوده بازار کار آن استان حرکت رو به رشدی را از خود نشان داده است و همچنین مدیران استانی که خوب عمل کردند، حضور فعال استاندار ایلام در کارگروه‌های اشتغال و پیگیری و رصد دقیق منجر به چنین دستاوردهایی برای استان می‌شود.

«حسن بهرام‌نیا» استاندار ایلام نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم ایجاد یک میلیون شغل است و با اهتمام دولت مردمی ایران قوی، این شعار سال گذشته محقق شد و از آنجا که مرجع اصلی آمار اشتغال مرکز آمار است آنچه در نهایت اعلام می شود براساس راستی آزمایی و عبور از نظارت‌های سختگیرانه و مستمر است.

استاندار ایلام ادامه داد: این هارمونی باعث شد تا استان ایلام در مقایسه ملی مقام اول اشتغال را در سطح ملی کسب کند. وی عنوان کرد: بنا داریم ادامه کار نیز بر همین منوال صورت گیرد، امسال ادارات، نهادها و بانک‌ها به خوبی پای‌کار هستند و استان ایلام برابر اعلام آخرین آمار در مقیاس ملی رتبه ششم کشوری را کسب کرده است که نتیجه همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها است، لذا امسال هم باید به مقام سال گذشته دست پیدا کنیم.

