» این اقدام کره شمالی که احتمالا به دلیل تحریم‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد روند جدایی پیونگ یانگ در فضای بین‌المللی و تضعیف اقتصاد این کشور را شدت خواهد داد. وزارت اتحاد کره جنوبی که به امور بین دو کره رسیدگی می‌کند، می‌گوید که این اقدام کره شمالی نشان‌دهنده تاثیر تحریم‌های بین‌المللی است که به هدف محدود کردن بودجه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ یانگ صورت گرفته است.

