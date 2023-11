کره شمالی بیش از یک میلیون خمپاره به روسیه داده است

به گفته وی کارخانه‌های ساخت جنگ‌افزار کره شمالی با تمام توان به کار خود ادامه می‌دهند تا نیازهای روسیه را برآورده کنند و حتی از شهروندان خود برای افزایش این تولیدات استفاده می‌کنند. سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی به درخواست اسکای نیوز برای اظهارنظر درخصوص صحبت‌های این سیاست‌مدار پاسخ نداده است.کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در ماه سپتامبر دیداری با پوتین در روسیه داشت. این دیدار باعث ایجاد نگرانی‌هایی درخصوص کمک تسلیحاتی کره شمالی به روسیه شد. رسانه‌ها گزارش داده بودند که کره شمالی در ازای کمک به روسیه، فناوری‌هایی در راستای توسعه برنامه موشکی و هسته‌ای خود دریافت می‌کند.

یو سانگ بوم همچنین عنوان کرد که باور دارد کمک‌های روسیه به کره شمالی به توانایی‌های متعارف محدود خواهد بود.

