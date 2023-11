پادشاه در دیدار با رئیس‌جمهور کنیا درباره خشونت نفرت‌انگیز دوران استعماری حضور بریتانیا در کنیا اظهار تاسف عمیق و اندوه بسیار کرده است. با این همه رئیس‌جمهور کنیا شجاعت چارلز سوم را نسبت به پذیرفتن دوران نفرت‌انگیز استعماری بریتانیا در این کشور ستود و گفت البته برای جبران و پرداخت کامل غرامت کارهای زیادی باید انجام شود.از زمان اوج گرفتن درگیری‌های اخیر حماس و اسرائیل، پاریس گرفتار چالش یهودی‌ستیزی شده است. گرافیتی ستاره داود بر در و دیوار ساختمان‌ها شاهد این ادعاست.گرافیتی ستاره داود برای یهودیان یادآور دوران نازی است. جامعه یهودیان مجبور بود بازوبند ستاره داود ببندد تا از دیگران متمایز باشند.

ماستریخت شهر دانشجویی است و برخوردار از انبوه دوچرخه. به همین دلیل مقامات شهری هشدار داده اند رها کردن دوچرخه‌ها در خیابان و بستن آنها به تیر چراغ برق جریمه دارد. اول این که دوچرخه‌هایی که بد پارک شده باشند به پارکینگ منتقل می‌شوند. دوم برای بازپرس گرفتن آن باید جریمه دو برابری حدود ۵۰ یورو بپردازند!مطابق روال هر سال که مجلات و نشریات و نهادها نشانه‌های یک سال را انتخاب می‌کنند، دیکشنری کالینز هم کلمه سال ۲۰۲۳ را انتخاب کرده است؛ هوش مصنوعی.

کلمه هوش مصنوعی برجسته‌ترین کلمه در سال ۲۰۲۳ بوده است. نه تنها برجسته‌ترین که پر تکرارترین. این ترکیب در سال ۲۰۲۳ به سرعت جا افتاد و به سوژه گفت‌وگوها تبدیل شد. کالینز می‌گوید زبان همچنان در حال تکامل است و هر روز کلماتی جدید خود را به دایره لغات ما اضافه می‌کنند.تحریم‌های بین‌المللی کره شمالی کار را به اینجا کشانده است که پیونگ‌یانگ تصمیم بگیرد تعدادی از سفارت‌خانه‌ها را تعطیل کند.

دفترهای سفارت کره شمالی در اوگاندا و آنگولا تعطیل شده اند. این دو کشور آفریقایی از دهه ۷۰ با کره شمالی روابط دوستانه دارند و همواره کمک‌حال کره‌ای‌ها بوده اند.

