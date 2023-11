سرپرست معاونت گردشگری استان کرمانشاه افزود: حوزه طبیعت‌گردی یکی از انواع گردشگری است که در حال حاضر بسیار به آن توجه می‌شود و سالانه میلیون‌ها گردشگر در این زمینه در سطح کشور از مناطق مختلف بازدید می‌کنند.

وی تصریح کرد: استان کرمانشاه نیز با توجه به آب و هوای چهار فصل از جذابیت‌های ویژه‌ای در حوزه طبیعت‌گردی برخوردار است که می‌تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد. امیری اظهار کرد: یکی از جنبه‌های جذاب در حوزه گردشگری طبیعت دیدن گونه‌های خاص جانوری و بازدید از مناطق حفاظت شده بوده که بسیار مورد توجه بخش خاصی از گردشگران است.

سرپرست معاونت گردشگری استان کرمانشاه، افزود: وجود مناطق حفاظت شده‌ای همچون بوزین و مرخیل، قراویز، بیستون، چالابه و سایت پرنده‌نگری تالاب هشیلان بخشی از ظرفیت‌های ممتاز استان کرمانشاه در این حوزه است و یکی از مناطقی که می‌تواند به یکی از پایلوت‌های گردشگری طبیعی استان تبدیل شود منطقه حفاظت شده قراویز است.

وی گفت: وجود سه هزار آهو در این منطقه حفاظت شده جاذبه کم نظیری است که می‌تواند سالانه هزاران گردشگر را به استان بیاورد. امیری اظهار کرد: رایزنی‌های لازم را با محیط زیست استان انجام می‌دهیم که بازدید از منطقه حفاظت شده قراویز به عنوان بسته گردشگری به آژانس‌ها معرفی شود.

