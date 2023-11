کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟

شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان و آذربایجان شرقی سفر کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان کرمان: نباید توقع داشت که همه موضوعات را به جلسه سران قوا ببریم رئیس قوه قضاییه گفت: در استان کرمان، شورای راهبردی با عضویت مسئولان استان تشکیل شده است تا مسائل و مشکلات استان مورد بررسی و رفع قرار گیرند؛ این امر بسیار پسندیده و مطلوب است و من نیز بعنوان رئیس قوه قضاییه اختیارات لازم را به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم تا در جهت رفع مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی کرمان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود بر ضرورت مبارزه جدی و قاطع با فساد از سوی دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز شاهد وجود فساد در برخی صنایع استان کرمان هستیم و می‌بینیم افرادی که فساد آن‌ها اثبات شده آزادانه می‌گردند؛ نباید جلوی پای یک ابربدهکار بانکی، فرش قرمز بیندازیم.

«وحیدی» رئیس سازمان مدیریت استان کرمان نیز طی سخنانی، فعال‌سازی واحدهای اقتصادی راکد را در زمره برنامه‌های اولویت‌دار این سازمان دانست و گفت: احیاء و راه‌اندازی ۴۰۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل را برای سال جاری در دستور کار داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان اظهار کرد: امروز که شاهد جنایت‌های سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم غزه هستیم مشاهده می‌کنیم که روح حاج قاسم در رزمندگان جریان مقاومت، متبلور است.

