کتاب کشاورزی قدیمی و گمشده

با این همه ابن فُندُق، سال وفات این نویسنده و نام کتاب فاخر او را در کتابِ تاریخ خویش ننوشته است و ما نیز نامی از او در کتاب‌های «فهرست» متقدم و متأخر که مختص به معرفی آثار قلمی و شناسایی نویسندگان دوران‌های قبل است چیزی نیافتیم.

نویسندۀ کتاب گمشده که محل بحث ما در این مجال است؛ ظاهراً بر اساس اندک گزاره‌هایی که در کتاب تاریخ بیهق از مقولات کتاب علمی او به یادگار مانده و ضبط شده است؛ به روش‌های کشاورزی و باغداری آن اَزمان و اَعصار اشاراتی پُر سود داشته است. در متنی که در ادامه تقدیم می‌شود به جهت کهنگی و دیرینگی، در «دو کمان»، معانی واژگان سخت و در «قلاب»، الفاظ ساقط شده یا کمک کننده به فهم متن قرار داده‌ام تا همگان از این گنج‌های کهنۀ دانش و سخن بی‌بهره نگردند.

پس در این فرصت، نویسندۀ نام نا آشنا و کتاب مفقود او را به فراخور یادکرد ابن فُندُق در اثر تاریخی اش، از خلال قرون و اعصار زنده می‌نماییم. با این بیان، صاحب تاریخ در خصوص برخی فقرات کتاب وی آورده است؛ «… و او (اَبو دُجانَۀ بَیهَقی) را کتابی نفیس (ارزشمند) است در دِهقانی (کشاورزی)، چنین گوید در آن کتاب که:

چون هوا گرم شود؛ سُتوری (چارپایی)، سر شاخِ (شاخۀ) «بادام» بِخایَد (بِجَوَد)؛ آفتابِ گرم بر وی تابد؛ هوشا (اوج و نهایت تشنگی چارپایان) به میان وی فُرو شود (کاهش یابد)؛ «بادام تلخ» باشد (شود)! و روا (شایسته و پسندیده) بُوَد (باشد) که بادام، چون نو (به تازگی)، کِشته (کاشته) باشند؛ قوت در زنند در «تابستان» و آب دیر‌تر دهند؛ بادام تلخ بُوَد (شود) و اگر بادام در «ماه آذر» (یعنی اواسط پاییز) نَکارند (در نسخۀ دیگر=بِکارند) و دیگر سال در «بهار» بَر نَکَنَند و با (به) جای دیگر نَبَرند؛ رنج (تلاش‌های باغدار) ضایع (تباه) شود و بادام بس (هیچ) منفعتی ندهد!در حدود «نیشابور» (در استان خراسان رضوی فعلی)، «نیلوفر» نباید کِشت (کاشت)؛ چه (چرا که) فایده...

