وی افزود: تعداد فارغ‌التحصیلان در رشته‌های حیاتی و اصلی مانند زنان، جراحی و بیهوشی به دلیل درآمد، بی‌انگیزشی و مسائل مختلفی ریزش داشته و تمایل به ادامه تحصیل در این رشته‌ها کمتر شده است. در شهر مشهد از گذشته متخصص زنان داشتیم اما در اکثر شهرستان‌ها با کمبود پزشک متخصص زنان روبه‌رو هستیم.

وثوقی‌مقدم با اشاره به کمبود متخصصان در کشور، عنوان کرد: امیدواریم تدابیری اتخاذ و در بین دانشجویان ‌ انگیزه ایجاد شود. هر سال روند کاهشی در تعداد فارغ‌التحصیلان داریم، در نتیجه با کمبود پزشک در اکثر رشته‌ها مواجه می‌شویم.

مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مشهد یکی از مراکز آموزشی متخصص زنان است. تعداد دانشجویان دوره تخصص زنان در مشهد نسبت به سال‌های گذشته به یک‌سوم کاهش پیدا کرده و باید سیاست‌های کلی نگه‌داشت پزشک یا ایجاد انگیزه و مشوق‌ها عملی شود. اگر الان سیاست‌ها تغییر کند حداقل چهار تا پنج سال زمان می‌برد که این تغییر سیاست اثر مثبت خود را بگذارد و حداقل روند کاهشی در متخصص زنان متوقف شود.

وی ادامه داد: رشته‌هایی مانند زنان استرس شغلی بالایی دارد و پزشک با جان دو انسان سروکار دارد، بنابراین ممکن است دست از کار بکشند یا کار خود را محدود کنند که این در آینده‌ای نه چندان دور اثر خود را نشان می‌دهد.

وثوقی‌مقدم با اشاره به اینکه در بیمارستان‌های مشهد ‌به دلیل کلان‌شهر بودن افرادی زیادی تمایل دارند که در این شهر کار کنند، تصریح کرد: با این شرایط برای کمبود پزشک زنان نمی‌توان مشهد را مبنا قرار داد، بلکه باید به سایر شهرها نیز توجه شود. در حال حاضر مشهد کمبود خاصی در زمینه پزشک متخصص زنان در سطح بیمارستان‌ها ندارد؛ زیرا از قبل پزشک متخصص زیادی وجود داشته، بلکه دغدغه ما شهرستان‌های اطراف است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در المپیاد علمی کشوردانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در بیست و هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور، موفق به کسب عناوین برتر شدند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: تحول بزرگ در دنیای لپ‌تاپ‌ها؛ ابداع پردازنده‌ای که مصرف باتری را به یک‌سوم کاهش می‌دهدیک شرکت آمریکایی با ابداع روشی جدید، معماری پردازنده‌های گوشی‌های هوشمند را روی لپ‌تاپ‌های شخصی پیاده کرده است.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آغاز دوازدهمین دوره مناظرات دانشجویی استان کرمانشاهرییس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه از آغاز ثبت نام از دانشجویان استان جهت شرکت در دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پایان کار زنان فوتبالیست ایران در انتخابی المپیک با شکست از فیلیپینتیم ملی فوتبال زنان ایران با شکست برابر فیلیپین به کارش در انتخابی المپیک پایان داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در کشوربر اساس گزارش‌ها تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته کاهش یافته و در میان استان‌های کشور، تهران در صدر دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن/ ۳ برابر شدن زنان سالمند «تنها»؛ چالش تغییر سبک زندگیاز سال ۱۳۳۵ تا ۱۴۳۵ تعداد سالمندان در کشور در حالی حدود ۲۴ برابر افزایش خواهد یافت که پیش‌بینی می‌شود از سال ۱۴۲۵ کشور وارد فاز سالخوردگی جمعیت شود؛ در این میان با توجه به افزایش الگوی تنهازیستی در میان زنان سالمند نسبت به مردان و تعداد زنان سالمند مجرد قطعی و مطلقه، تعداد زنان سالمند تنها طی ۳۰ سال آینده، ۳ برابر می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕