کاهش تنش در منطقه؛ محور رایزنی وزیر دفاع عربستان و بلینکن در واشنگتن

خبرگزاری واس در این باره گزارش داد، بلینکن و خالد بن سلمان همچنین راه‌های همکاری دوجانبه با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. پیش از این، وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» چهارشنبه اعلام کرد که وزرای دفاع آمریکا و عربستان سعودی به‌منظور جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه همکاری می‌کنند.

بنا به اعلام پنتاگون، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در دیدار با خالد بن سلمان بر نقش محوری عربستان سعودی در حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد. وزارت دفاع آمریکا همچنین تاکید کرد که وزرای دفاع آمریکا و عربستان در راستای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه، بر تقویت یکپارچگی نظامی با ریاض جهت مقابله با تهدیدات در منطقه توافق کردند.

