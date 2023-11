در اصل بر اساس بودجه ۱۴۰۲، قرار بود میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد، اما بعد گذشت از هشت ماه از سال، بالاخره در روزهای اخیر این مصوبه ابلاغ شد. در این رابطه مرتضی میری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس نامه اخیر وزیر صمت، میزان پیمان سپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف (از ۱۰۰ درصد) به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به میزان مواد اولیه‌ای که در آن استفاده کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه امسال، قرار بود پیمان سپاری ارزی فرش به میزان مواد اولیه کاهش یابد، گفت: بنابراین وضع پیمان ارزی فرش دستباف فراتر از مواد اولیه ممنوع است. در این راستا جدولی در مرکز ملی فرش با همکاری بخش خصوصی تهیه و از سوی وزیر صمت ابلاغ شد.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، موضوع کاهش پیمان سپاری ارزی برای صنایع دستی نیز باید از سوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شود که مسئولان این وزارتخانه هفته گذشته در جلسه‌ای گفتند به عدد ۱۸ تا ۲۱ درصد رسیده اند که به زودی ابلاغ می‌شود.

میری با بیان اینکه این ابلاغیه تعهد ارزی را آسان‌تر خواهد کرد و بر افزایش صادرات فرش اثر می‌گذارد، تصریح کرد: آماری از میزان صادرات فرش در سال جاری اعلام نشده، اما پیش بینی می‌شود میزان کل صادرات امسال تقریبا مشابه سال قبل باشد. در اصل این گشایش ممکن است تا حدودی شیب نزولی صادرات فرش را جبران کند، اما چون هشت ماه از سال گذشته و کاهش میزان پیمان‌سپاری ارزی به تازگی ابلاغ شده است.

وی افزود: از طرف دیگر پیش بینی می‌شود ماراتنی هم با بانک مرکزی داشته باشیم که قانون بودجه را برای تمام سال محاسبه کنند و محاسبات تهعد ارزی هر فرشی که از ابتدای سال صادر شده اصلاح شود.

