کاهش بیکاری با توسعه صنعت شیلات در گلستان

رونق صادرات کالای غیر نفتی و کاهش بیکاری یکی از اهداف مهم و جدی دولت سیزدهم است که با توسعه صنعت شیلات در گلستان می‌توان مشکل بیکاری را کاهش داد. گسترش فعالیت صیادان غیر مجاز و صید قاچاق مشکلات ماهیگیران شرکت‌های تعاونی صیادی را تحت تاثیر قرار داده است که دولت در این زمینه باید فکری اساسی کند.

به علت صید غیرمجاز صیادان، ماهیانی مانند خاویاری، اوزون برون، استخوانی کپور و ... در معرض انقراض قرار گرفته‌اند. تولیدکنندگان پرورش ماهی مشکلات مانند اجاره بهای مزارع، مشکل صدور سند، نبود پایانه صادراتی، تامین امنیت سایت میگو و ... دارند که دولت به صورت جدی باید به این موارد رسیدگی کند.

شیلات و آبزیان از ظرفیت‌های مهم در بحث تامین امنیت غذایی به شمار می‌رود که گلستان ظرفیت خوبی در این زمینه دارد. وجود بخش خصوصی در حوزه آبزیان با توجه به ظرفیت‌های آبی منطقه می‌تواند توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد.

مدیرکل شیلات گلستان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: استان گلستان ۱۱۰ کیلومتر ساحل دارد که فرصت بسیار مناسبی است تا سرمایه گذاران به سمت پرورش ماهی در دریا هدایت شوند. ما برای جذب سرمایه گذاران طرح پرورش ماهی در دریا، آمادگی کامل داریم.

وی ادامه داد: در سال گذشته یک تفاهم نامه سه جانبه بین شیلات استان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و استانداری گلستان منعقد شد و ما در زمینه پرورش آبزیان در دریا به متقاضیان تسهیلات خواهیم داد. جباری بیان کرد: با تلاش مجموعه شیلات استان توانستیم ۳۰۰ تن ماهی قزل‌آلا تولید کنیم و پیش بینی می‌کنیم که در سالجاری ۱۰۰۰ تن ماهی قزل‌آلا در قفس‌های مستقر در پهنه آبی گلستان تولید شود. کیفیت ماهی قزل آلای پرورشی در دریا بسیار مناسب است و کشورهای مختلف متقاضی خرید آن هستند.

