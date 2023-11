کاریکاتور/ منادی وقتی کوچک بود!

اندر احوالات رفتار زننده و غیر منتظره علیرضا منادی در برخورد با مراجعین دفترش / این روزها فیلمی از رفتارهای عجیب و زننده علیرضا منادی سفیدان نماینده تبریز و رئیس کمیسیون آموزش مجلس در دیدار با مردم منتشر شده که اعتراضاتی را در پی داشته است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: درخشش خبرنگار شیرازی در جشنواره ملی «کاریکاتور برق همدان»احمدرضا سهرابی جایزه اول و تندیس جشنواره ملی «کاریکاتور برق همدان» را کسب کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: رفتار نامناسب نماینده جنجالی با معلمان صدای این بازیگر معروف را هم درآورد+عکسستاره پسیانی، بازیگر با انتشار یک استوری از رفتار دور از شان علیرضا منادی، نماینده حوزه انتخابیه تبریز انتقاد کرد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: توضیحات منادی درباره دیدارش با گروهی از معلمان؛ بابت رفتارم عذرخواهی می‌کنمآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: علیرضا منادی سفیدان از مردم عذرخواهی کردنماینده مردم آذر شهر، اسکو و تبریز در مجلس شورای اسلامی در واکنش به ویدئوی منتشر شده از جلسه‌ای در دفتر او در فضای مجازی، با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ضمن عذرخواهی از مردم به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: سکوت معنادار مجلس اصولگرا در مورد عجیب «منادی سفیدان»!روزنامه دنیای اقتصاد از سکوت مجلس در برابر رفتار علیرضا منادی سفیدان انتقاد کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد، انتشار فیلمی از علیرضا منادی‌سفیدان، نماینده تبریز و رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در دیدار با معلمان چند استان، چند روزی است با انتقاد کاربران فضای مجازی و مردم روبه‌رو شده است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: پاسخ قابل تأمل مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان به رفتار توهین‌آمیز منادیآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕