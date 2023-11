شرکت نکردن در انتخابات به معنای تحریم انتخابات نیست. وقتی زمینه فراهم نیست نمی‌توان در انتخابات حضور فعال داشت و لیست داد. اکنون جبهه اصلاحات، ثبت نام در انتخابات را به خود افراد واگذار کرده و توصیه‌ای به شرکت یا عدم شرکت نداشته است ولی قول حمایت هم به کسی نداده است.

حزب کارگزاران ممکن است با جریان نزدیک به روحانی و لاریجانی ائتلاف کند اما جبهه اصلاحات به سوی ائتلاف با آنها نمی‌رود.کارگزاران ممکن است با روحانی و لاریجانی ائتلاف کند اما جبهه اصلاحات…بیانیه مهم وزارت دفاع + جزئیاتسه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکسویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…

