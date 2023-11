کاخ سفید: قرار نیست نظامیان آمریکایی به غزه اعزام شوند

او گفت: «هیچ برنامه یا قصدی برای استقرار نیروهای نظامی آمریکا در غزه در حال حاضر یا در آینده وجود ندارد. اما ما با شرکای خود در مورد اینکه غزه پس از جنگ چگونه باید باشد، صحبت می‌کنیم.» کربی در ادامه گفت که مقامات در حال بررسی «نوعی حضور بین‌المللی» پس از جنگ در غزه هستند، اما خاطرنشان کرد که هیچ تصمیمی در مورد این موضوع گرفته نشده است.

اظهارات این مقام کاخ سفید پس از آن بیان شد که شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که واشنگتن و رژیم صهیونیستی در حال مذاکره برای اعطای «نظارت موقت بر غزه، به کشورهای منطقه با حمایت نیروهای آمریکایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه» هستند. این رسانه اعلام کرد که این طرح‌ها هنوز در مراحل اولیه هستند و گفت که حداقل دو گزینه دیگر نیز در حال بررسی است، از جمله مداخله سازمان ملل.

در حالی که کربی ایده ماموریت حافظ صلح آمریکا را رد کرد، اظهارات قبلی کاخ سفید مبنی بر اینکه حماس «نمی‌تواند آینده حکمرانی در غزه باشد» را تکرار و از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی برای از بین بردن این گروه حمایت کرد. این سخنگو در پاسخ به سوالی در مورد آنچه که در آینده برای این منطقه تحت‌محاصره فلسطین پیش می‌آید، گفت که مقامات «پاسخ به آن را در اختیار ندارند» اما تاکید کرد «آینده هر چه که باشد، نمی‌تواند شامل حماس شود.

تازه‌ترین دور از تنش‌ها از هفتم اکتبر و به دنبال عملیات نظامی حماس موسوم به طوفان الاقصی علیه اراضی اشغالی شعله‌ور شد. در پی آن، رژیم صهیونیستی عملیات‌های بمباران بی‌امان غزه را در پیش گرفته که تاکنون جان ۸۸۰۰ فلسطینی را گرفته است. مقامات صهیونیستی می‌گویند که این عملیات ممکن است ماه‌ها ادامه یابد، آن هم با وجود هشدارهای گروه‌های بین‌المللی درباره وخامت بحران انسانی.

