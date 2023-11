کاخ سفید: حماس در مدیریت آینده غزه نقشی نخواهد داشت

در بیانیه ارتش آمده است: «حماس به عمد زیرساخت‌های تروریستی خود را در زیر، اطراف و داخل ساختمان‌های غیرنظامی ایجاد می‌کند و به عمد غیرنظامیان غزه را به خطر می‌اندازد.» اسرائیل گفته است که در حمله روز سه‌شنبه به همین اردوگاه، ابراهیم بیاری را کشته است، کسی که به گفته مقامات اسرائیل، از سرکردگان حمله تروریستی مرگبار در ۷ اکتبر بوده است.

میلر گفت: «او بر حمایت ما از حق اسرائیل برای دفاع از خود مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه تاکید خواهد کرد و درباره لزوم اتخاذ هر اقدام احتیاطی برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان گفت‌وگو خواهد کرد.»به گفته دولت آمریکا، چندین شهروند آمریکایی از طریق گذرگاه مرزی رفح نوار غزه را ترک کرده‌اند.

این کمیته که بر پایبندی کشورها به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان نظارت می‌کند،"خشم خود را از رنج عمیق کودکان" در درگیری میان اسرائیل و حماس ابراز کرد. کمیته حقوق کودک سازمان ملل خواستار پایان‌دادن به آسیب‌های ویرانگری شده است که به"زندگی کودکان در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی" وارد شده است.

کارشناسان حقوق بشر یادآوری کرده‌اند، کودکانی هم که زنده می‌مانند اما والدین و سایر اعضای خانواده و دوستان خود را از دست می‌دهند و شاهد رویدادهای فاجعه بار هستند، آسیبکمیته حقوق کودک سازمان ملل از همه طرف‌های درگیر خواسته‌ است، از همه کودکان محافظت کنند و از حمایت‌های پزشکی و روانی لازم به آنها دریغ نورزند.

مکان دقیق این نیروها مشخص نیست. ارتش اسرائیل بارها از مردمی که هنوز در شمال نوار غزه و شهر غزه هستند خواسته است، این منطقه را ترک کنند و به سمت جنوب بروند.به گفته وزارت خارجه آلمان، اولین شهروندان این کشور توانسته‌اند نوار غزه را ترک کنند. وزارت خارجه آلمان در پیام‌رساناعلام کرد: «پس از تلاش‌های فشرده، تیمی از سفارت ما در قاهره توانست از آلمانی‌های که گذرگاه مرزی رفح را رد کرده‌اند استقبال کند.

