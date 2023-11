کابل از پاکستان و ایران خواست مهاجران افغان را به زور اخراج نکنند

وی ضمن تاکید بر اینکه افغان‌ها نباید به زور اخراج شوند، از کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان خواست در تصمیم خود تجدید نظر و خویشتن‌داری کنند. مجاهد تاکید کرد: «از هموطنانی که به دلیل ناآرامی‌های سیاسی کشور را ترک کردند اطمینان می‌دهیم و آن‌ها را تشویق می‌کنیم به وطن خود بازگردند و زندگی خود را با آرامش آغاز کنند».

گفتنی است، همزمان با پایان آخرین مهلت پاکستان در مورد اخراج مهاجران غیرقانونی افغان، دولت این کشور قصد خود برای اخراج بیش از یک میلیون مهاجر افغان را اعلام کرده است.تصمیم پاکستان با واکنش بین‌المللی از سوی آژانس‌های سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر مواجه شده است که از این کشور خواسته‌اند تا در رویکرد خود برای اخراج مهاجران افغان تجدید نظر کند.

