ژنراتور اصلی بیمارستان اندونزی در غزه از کار افتاد

الکلوت گفت که یک ژنراتور ثانویه در برخی از بخش‌هایی از بیمارستان کار می‌کند ولی هنوز هم سیستم‌های الکترومکانیکی در کل بیمارستان از جمله سیستم‌های تهویه در اتاق های عمل، تنها ایستگاه اکسیژن بیمارستان و یخچال‌های سردخانه بیمارستان کار نمی‌کنند.

بیمارستان اندونزی غزه ستون فقرات ارائه خدمات بهداشتی در بخش شمالی منطقه ساحلی به عنوان نزدیک‌ترین مرکز درمانی است که تعداد زیادی از مجروحان حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان جبالیا در آن بستری هستند.

ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اردوگاه پرجمعیت پناهجویان جبالیا را هدف حمله هوایی قرار داد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AA_PERSIAN: بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در غزه از کار افتادفعالیت‌های بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در غزه به‌دلیل حملات اسرائیل و نبود سوخت متوقف شد. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: بیست‌وهفتمین روز «طوفان الاقصی»| شهادت� ۱۹ نفر در بمباران اردوگاه� جبالیا/� � سرنگونی یک فروند پهپاد اسرائیلی/� از کار افتادن� � ژنراتور اصلی بیمارستان «اندونزی»آخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: بیست‌وهفتمین روز «طوفان الاقصی»| شهادت ۱۹ نفر در بمباران � جبالیا/� � سرنگونی یک فروند پهپاد اسرائیلی/� از کار افتادن� � ژنراتور اصلی بیمارستان «اندونزی»آخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/انتقال سربازان زخمی ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستانتصاویر انتقال سربازان زخمی شده ارتش رژیم صهیونیستی در طول عملیات زمینی در غزه به بیمارستان .

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: بحران غزه؛ بی‌خانمانی بیش از یک میلیون فلسطینیدر بیست و پنجمین روز از جنگ اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه، هلال احمر فلسطین سه‌شنبه 9 آبان اعلام کرد که جنگنده‌های اسرائیلی اطراف بیمارستان قدس در شمال

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: سوران خاطری از نگرانی‌ها از نقش جمهوری اسلامی در گسترش جنگ غزه در خاورمیانه گزارش می‌دهدسوران خاطری از نگرانی‌ها از نقش جمهوری اسلامی در گسترش جنگ غزه در خاورمیانه گزارش می‌دهد

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕