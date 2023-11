شاید برایتان پیش آمده باشد که بعد از تجدید دیدار با اقوام از دست رفته‌تان احساس سبکی و آرامش کنید و دلتان آرام بگیرد، احساسی که هیچ جای دنیا جز در کنار آن‌ها قادر به داشتنش نبوده‌اید.

زیارت اهل قبور از سنت‌های اسلامی است که در میان شیعیان و اهل سنت رایج است، زیارت قبور اموات و درگذشتگانی که دست آن‌ها از دنیا کوتاه است، بنابر آیات قرآن کریم و روایات مختلف مستحب دانسته شده است، همه زمان‌ها برای زیارت اهل قبور خوب است و روزهای متعددی در روایات بیان شده است.

زیارت اهل قبور مؤمنین، در روزهای دوشنبه و پنج شنبه و جمعه مستحب مؤکد است و سنت پیامبر و سیره اهل بیت نیز چنین بوده است، از بهترین مواقع زیارت عصر روز پنجشنبه تا غروب است، صبح شنبه و صبح جمعه از اذان صبح تا طلوع آفتاب هم زیارت اهل قبور فضیلت دارد.

امام باقر(ع) فرمود: «چون روز جمعه باشد آنان را زیارت کن؛ چون هر کس از آنان در ضیق و تنگی باشد در بین طلوع صبح صادق و طلوع آفتاب گشایش می‌یابد، و لذا در این موقع در هر روز، از کسی که به زیارت او رفته باشد، علم و اطّلاع پیدا می‌کند، ولیکن چون آفتاب طلوع کند، آن‌ها رها می‌شوند و دیگر قادر بر جهت‌گیری در امور دنیا و زیارت اهل خود نیستند».بهترین زمان ملاقات با اموات عصر پنجشنبه و جمعه است که پیامبر اکرم (ص) در باب آن فرموده است: «شاید بهتر از آن صبح جمعه بین الطلوعین باشد».

امام علی (ع) هم می‌فرماید: «مردگانتان را زیارت نمائید، پس همانا ایشان به دیدار شما خوشحال شوند و هرگاه شخصی از شما درخواستی دارد، پس نزد قبر پدر و مادر رود و برای آنان دعا کند و حاجت خود را از خدا بخواهد».دعای پدر و مادر در حق فرزند، دعای مستجاب شمرده می‌شود، مخصوصاً زمانی که فرزندان در قبال والدین طوری رفتار کنند که آن‌ها از صمیم دل از فرزندانشان راضی باشند همین حس رضایت عمیق که منجر به دعای خیر آن‌ها می‌شود نقش مهمی در عاقبت بخیری و سعادت دنیا و آخرت‌شان دارد.

