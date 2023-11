چادرملو اولین شکست خانگی را تجربه کرد

در حساس‌ترین دیدار این هفته و در سالن آیت‌الله خاتمی شهر اردکان تیم‌های چادرملو و فولاد سیرجان ایرانیان که با دو برد و شش امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم جدول قرار داشتند، به مصاف یکدیگر رفتند. شاگردان «کامبیز یعقوبی» پس از ۱۲۰ دقیقه تلاش در نهایت با نتیجه سه بر یک مقابل نماینده سیرجان تن به شکست دادند.

دست اول این دیدار با نتیجه ۲۵ ـ ۲۰ به سود فولاد پایان یافت، اما چادرملو که در مقابل دیدگان صدها هوادار خود تمایلی به پذیرفتن این شکست خانگی نداشت، پیروزی در دست دوم را با نتیجه ۲۵ ـ ۲۳ از آن خود کرد. هرچند که چادرملو در دست سوم برای شکست حریف خود تلاش زیادی انجام داد اما در نهایت این دست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ و پس از آن دست چهارم را نیز با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به میهمان خود واگذار کرد تا نخستین ناکامی فصل خود را تجربه کند.

سیرجانی‌ها که در هفته نخست هورسان را در دیدار خانگی شکست داده بودند، هفته دوم در ارومیه شهرداری این شهر را از پیش رو برداشتند، و با شکست چادرملو در دومین بازی خارج از خانه به سومین برد متوالی خود دست یافتند.

بلند قامتان چادرملو در چهارمین هفته لیگ در خانه باید مقابل سفید پوشان شهرداری گنبدکاووس صف آرایی کنند.

